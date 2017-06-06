巨人10連敗時回歸 陽岱鋼：盼成為球隊的力量

陽岱鋼將首度著巨人球衣亮相，表現備受關注。(截自日本雅虎體育)

讀賣巨人可能追平隊史最差11連敗前夕，總算盼到陽岱鋼的回歸，他很有可能在6日巨人對戰西武一役，以先發外野手之姿登場，期望替貧打的巨人打線注入一記活泉，儘管球隊現在狀況不好，甚至被認為與總冠軍漸行漸遠，陽岱鋼仍堅信一切還未絕望，「我來到巨人，就是為幫助球隊取勝，希望成為球隊的力量！」

陽岱鋼自春訓時，就因左大腿拉傷、右小腿筋膜炎傷勢，休息3個多月，上個月底才開始投身實戰。經過在二軍6場出賽，他雖然僅繳打擊率1成25成績，不過狀況有越來越好的趨勢，如今在球隊10連敗期間回歸，表現備受期待，總算得以替球隊奉獻，他滿心喜悅的說，「還沒替球隊貢獻力量，但現在不算太遲，我會盡力去做！」

陽岱鋼很可能在今天比賽，就會擠進先發名單，且依他過往與西武先發野上亮磨對戰，6年間繳47打數17安、打擊率3成62的亮眼成績，若維持身手，對巨人而言是相當大的助力。他表示會盡力成為球隊的力量，「棒球是9個人的運動，單只有1人成不了事，球隊能團結是最重要的，盼成為幫助球隊贏球的一員。」

昨也在西武第二球場練球的野上，聽聞陽岱鋼將回歸的消息，也明白過往與陽岱鋼交手，自己總占不到便宜。他認為，陽岱鋼手臂較長，內角球打得相當好，各個位置的球路也都掌握得不錯，得善用速差擾亂擊球點和陽岱鋼較勁，此外，老將村田修一狀況也很好，面對長打好手眾多的巨人，得投得更有耐心。

(中時電子報)