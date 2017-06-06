選錯位小心失去錄取機會 面試時別犯這4錯誤
又到了畢業季節，這也代表著有大批「新鮮的肝」將投入職場，而找工作多數得經過「面試」這關，大部分人都聽過，面試時有許多小細節、小技巧要注意，但其實就連坐的位子，都有可能會影響錄取的機率。
人力資源公司「ManpowerGroup」大中華區副總裁徐玉珊以她觀察多年的經驗告訴《香港01》，應徵者面試時，常會犯以下這4個錯誤：
1.選錯位子
某些公司會選在內有長桌的會議室面試，應徵者要避免選坐長桌兩端的「長官位」，因為這樣會讓人覺得不禮貌；而最好的位子是面對門口，因為面試官一進來時，應徵者就可立即起身打招呼。
2.握手時不夠力
身體語言於面試時也是很重要的一環，如果在握手打招呼時只是輕輕碰觸，會讓人覺得信心不足；除握手要有力外，應徵者也要記得和面試官有眼神交流，且別出現抖腳等小動作。
3.說出「我想來這裡學習」
應徵者在被問到為什麼想要這份工作時，常會說出「我想要學習XXX」，但對面試官來說，這樣的回答會讓他覺得公司付薪水不是要讓你來學東西的，比較好的回答應該是，「我希望能爭取XXX方面的工作經驗」。
4.把手機調成震動
由於智慧型手機當道，很多人除了基本的通電話功能外，還會使用即時通訊軟體、有推播功能的app，就算應徵者把手機調成震動，還是可能會影響到和面試官的對談，所以要面試時，乾脆把手機直接關機或是調到無聲無震動吧！
(中時電子報)
關鍵字：面試
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