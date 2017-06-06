搶攻暑假出遊商機 台中國際旅展6／9登場
台中市旅行公會主辦的「2017台中國際旅展」，將於6月9日起一連4天於大台中烏日會展中心登場！今年展出規模再創歷史新高，近500格展出攤位，匯聚各國觀光局、品牌旅行社、五星飯店、特色民宿、觀光工廠，聯手打造中臺灣暑假前最後促銷強檔！
展出陣容包括日本觀光局、香港旅遊局、韓國觀光公社、澳門旅遊局、菲律賓觀光部、華航、長榮航、觀光工廠、台中市政府、澎湖縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、東南旅行社、五福旅遊（2745）、燦星旅行社、酷吉旅遊、世興旅行社等。
為搶食暑假出遊商機，旅遊業者爭相祭出超值破盤價吸客，如澳門3天2夜下殺最低價2,388元；看準暑假親子出遊商機，香港迪士尼海洋王國4天旅展價1萬2,900元，第2人還可再折2,000元；日本東京迪士尼樂園煙花嘉年華5天下殺1萬3,500元起。
除了旅遊好康，展覽期間，主辦單位準備1,100個消暑福袋免費大放送，凡具入場資格的參觀來賓，每日開展前（6/9前500對、6/10~12天天前200對）至活動排隊處排隊，即可參加大會福袋抽獎，再送消暑冰棒1枝，亞洲免費來回機票試手氣！官網預約看展，不僅享有免費逛旅展資格外，還有機會抽中馬來西亞沙巴來回機票！
(工商)
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