響應世界海洋日！新北市府、漁民聯手清垃圾來淨海

漁民自主辦理「五區五淨港」活動，守護自己的漁港。（新北市漁業處提供）

聯合國為了喚醒人類對海洋的認識、保護及永續利用，特別訂定6月8日為世界海洋日，藉此向海洋致敬。今年的主題是「我們的海洋，我們的未來」，海洋環境與人類生活息息相關，尤其新北市海岸線長達145公里，擁有明媚的海景與豐富的生態資源，為維持海岸及海洋環境清潔，市府從陸地到海洋，雙向多方面推廣淨海措施，希望民眾一同響應愛海精神。

漁港設置「藍海資收站」，回收海漂垃圾。（新北市漁業處提供）

市府漁民齊聯手，守護漁港環境清潔

新北市轄內共有30處漁港，常見的垃圾除了海漂垃圾為大宗外，也可見廢棄漁網具、船體及漁船廢油等從事漁業作業的衍生垃圾，更有缺少公德心的釣客、遊客或附近住戶，隨手丟棄塑膠瓶罐、玻璃瓶罐、菸蒂、釣線、魚鉤及大包家戶垃圾等一般廢棄物，為純樸漁港蒙上髒亂的負面印象。新北市府及新北市各區漁會，為了維護漁港環境衛生，持續辦理漁港清潔維護計畫，去(105)年已清除1,108公噸漁港垃圾，並在漁港設置廢油回收桶，減少油汙汙染海洋。

另為了遏阻民眾在漁港亂丟垃圾的行為，也定期辦理漁港環境巡查、漁港釣客稽查等工作，並在港區裝設移動式攝影機，加強取締違規行為。此外，更推動漁民自主守護漁港精神，配合世界海洋日，發起漁民淨港活動，日前(5月22日至28日)在淡水第二、磺港、萬里、深澳及澳仔漁港辦理的「五區五淨港」活動，總共動員約200位漁民朋友，清除近5公噸的海洋垃圾，幫漁港環境大掃除，恢復漁港美麗的形象。

漁船變身「藍海艦隊」，清除海漂垃圾。（新北市漁業處提供）

漁船變身海洋垃圾清道夫，潔淨海洋環境

新北市設籍漁船約有2,300艘，漁民靠海維生，隨著漁民環保意識的高漲，除了捕魚外，也越來越關切海洋環境議題。因臺灣四面環海，易受黑潮、大陸沿岸流和季風影響，海漂垃圾的問題嚴重。為減少海漂垃圾量，市府特別號召漁船加入「藍海艦隊」行列，將出海捕魚時附帶撈起的海漂垃圾，帶回漁港集中處理，並輔導各區漁會擇漁業作業頻繁之漁港，設置「藍海資收站」，鼓勵漁民將海漂垃圾分類、回收，還可兌換成實用的民生用品，環保又實惠！

農業局表示，海洋生態與人類生活息息相關，更直接影響漁民生計，海漂垃圾已經是全球重視的嚴重議題，目前環保署已比照空汙防治策略等級，擬定淨海計畫，從源頭減量及清除處理下手，透過港口及船舶廢棄物管制、漁業廢棄物收集與回收、掩埋場稽查管制等減量，同時進行淨灘與認養、海漂及海底垃圾清理等措施，達到清潔海洋目的。但最重要的還是希望民眾能一同發揮環保精神，關心我們的海洋環境，從自己開始，減少使用免洗餐具及塑膠製品等一次性產品，降低垃圾流入海洋的機率，共同愛護我們的海洋!

(中時電子報)