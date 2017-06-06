響應世界海洋日！新北市府、漁民聯手清垃圾來淨海
聯合國為了喚醒人類對海洋的認識、保護及永續利用，特別訂定6月8日為世界海洋日，藉此向海洋致敬。今年的主題是「我們的海洋，我們的未來」，海洋環境與人類生活息息相關，尤其新北市海岸線長達145公里，擁有明媚的海景與豐富的生態資源，為維持海岸及海洋環境清潔，市府從陸地到海洋，雙向多方面推廣淨海措施，希望民眾一同響應愛海精神。
市府漁民齊聯手，守護漁港環境清潔
新北市轄內共有30處漁港，常見的垃圾除了海漂垃圾為大宗外，也可見廢棄漁網具、船體及漁船廢油等從事漁業作業的衍生垃圾，更有缺少公德心的釣客、遊客或附近住戶，隨手丟棄塑膠瓶罐、玻璃瓶罐、菸蒂、釣線、魚鉤及大包家戶垃圾等一般廢棄物，為純樸漁港蒙上髒亂的負面印象。新北市府及新北市各區漁會，為了維護漁港環境衛生，持續辦理漁港清潔維護計畫，去(105)年已清除1,108公噸漁港垃圾，並在漁港設置廢油回收桶，減少油汙汙染海洋。
另為了遏阻民眾在漁港亂丟垃圾的行為，也定期辦理漁港環境巡查、漁港釣客稽查等工作，並在港區裝設移動式攝影機，加強取締違規行為。此外，更推動漁民自主守護漁港精神，配合世界海洋日，發起漁民淨港活動，日前(5月22日至28日)在淡水第二、磺港、萬里、深澳及澳仔漁港辦理的「五區五淨港」活動，總共動員約200位漁民朋友，清除近5公噸的海洋垃圾，幫漁港環境大掃除，恢復漁港美麗的形象。
漁船變身海洋垃圾清道夫，潔淨海洋環境
新北市設籍漁船約有2,300艘，漁民靠海維生，隨著漁民環保意識的高漲，除了捕魚外，也越來越關切海洋環境議題。因臺灣四面環海，易受黑潮、大陸沿岸流和季風影響，海漂垃圾的問題嚴重。為減少海漂垃圾量，市府特別號召漁船加入「藍海艦隊」行列，將出海捕魚時附帶撈起的海漂垃圾，帶回漁港集中處理，並輔導各區漁會擇漁業作業頻繁之漁港，設置「藍海資收站」，鼓勵漁民將海漂垃圾分類、回收，還可兌換成實用的民生用品，環保又實惠！
農業局表示，海洋生態與人類生活息息相關，更直接影響漁民生計，海漂垃圾已經是全球重視的嚴重議題，目前環保署已比照空汙防治策略等級，擬定淨海計畫，從源頭減量及清除處理下手，透過港口及船舶廢棄物管制、漁業廢棄物收集與回收、掩埋場稽查管制等減量，同時進行淨灘與認養、海漂及海底垃圾清理等措施，達到清潔海洋目的。但最重要的還是希望民眾能一同發揮環保精神，關心我們的海洋環境，從自己開始，減少使用免洗餐具及塑膠製品等一次性產品，降低垃圾流入海洋的機率，共同愛護我們的海洋!
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範