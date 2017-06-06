最新衛星照：大陸「下餃子」造飛機

最新衛星照顯示：大陸陝西飛機工業集團所屬停機坪停滿12架運8/9平台特種機。(圖/環球網)

運-9是中型中程多用途運輸機，載重為20噸級，與美國的C-130J類似。(圖/維基百科)

中共海軍打造大量海軍艦艇下水，被稱為「下餃子」模式；空軍方而也不惶多讓，據最新衛星照顯示：大陸陝西飛機工業集團所屬停機坪竟停滿12架運8/9平台特種機，其中至少4架空警500預警機、4架高新六號反潛機。

如此大批量的Y-8/9系列運輸機和特種機的出現，充分展示了陝西飛機工業集團在今年4月份正式打通Y-9脈動生產線後爆發出來的強大生產力。陝飛集團是繼成都飛機工業集團和西安飛機工業集團之後，第3個使用脈動式生產線生產戰機，目前正應用於運9運輸機的生產中，生產速度顯著提升。

飛機總裝脈動生產線是一種按節拍移動的裝配線，運用精益製造思想，對裝配過程進行流程再設計、優化和平衡，實現按設定節拍的站位式裝配作業，達到縮短裝配週期、滿足客戶要求的裝配生產形式。陜飛的這條脈動生產線內部設置5個站位，採用流水作業的生產方式，有效節省每一道工序間所消耗的滯留時間。科學合理的生產模式不僅縮短了工作周期，同時也有效提升了產品質量。該條運-9運輸機脈動生產線將為中共空軍轉向戰略空軍帶來巨大意義。

(中時電子報)