夏季全新口味星冰樂~清爽無負擔!

星巴克全新夏季飲品，由左至右為抹茶蜜柚星冰樂、愛爾蘭布丁咖啡星冰樂與茶＆茶星冰樂，依容量售價145至185元不等。（徐力剛攝）

星巴克總經理徐光宇於活動現場致詞，他強調星冰樂為「無季節時差的飲品」。（徐力剛攝）

星冰樂4種生活型態，包括我就是潮流、看似文靜卻充滿個性的類文青生活家、純粹又俏皮的甜美新女力及愛運動更有品味的時尚運動家。（徐力剛攝）

「看似文靜卻充滿個性的類文青生活家」型態，強調有自己堅持走自己的路，旅行既是放鬆也是學習。（徐力剛攝）

台北時代門市變裝星冰樂概念店，以繽紛色彩搭配圖騰帶給消費者全新夏日感受。（徐力剛攝）

6月炎夏到來，連鎖咖啡業者統一星巴克看準高溫商機，推出茶&茶星冰樂、愛爾蘭布丁咖啡星冰樂與抹茶蜜柚星冰樂3款新品，售價145至185元不等，進攻夏季飲品市場。

新品茶&茶星冰樂、愛爾蘭布丁咖啡星冰樂，6月5日起台北時代門市搶先販售，6月7日全台門市同步供應。「茶&茶星冰樂」以伯爵茶凍為基底，加入特選京都抹茶星冰樂與鮮奶油，混合東方抹茶與西方伯爵茶2大元素，茶凍佛手柑特有香氣與微甜抹茶結合，創造全新風味;另一飲品「愛爾蘭布丁咖啡星冰樂」以咖啡多重食感為設計主軸，調和愛爾蘭奶油風味糖漿與星冰樂，加入咖啡布丁點綴，鋪上經典濃縮咖啡及咖啡口味鮮奶油，初嘗咖啡香與愛爾蘭奶油仿酒香在口中環繞，搭配底層布丁Q彈口感令人難忘，大人系風味。

特殊口味「抹茶蜜柚星冰樂」6月5日起限定台北時代、板橋車站門市獨家販售，濃郁抹茶風味搭配蜜柚糖漿夏季清爽無負擔，想嘗鮮消費者不可錯過。

統一星巴克總經理徐光宇表示，現代年輕人重視個人生活品味、風格，與星冰樂「為人們帶來幸福感的飲料」品牌訴求相同，自2016年10月至今年3月間超過360萬人飲用星冰樂，首次冬季行銷活動業績更有2成以上成長，他強調星冰樂為無季節時差的飲品。2017年初全台星巴克總店數400間，今年目標拓點至436間門市，展店進度維持穩定性成長。

此次台北時代門市換上新裝，「星冰樂時尚舞台為主題」結合多種顏色、圖騰，門市制服推出6款顏色搭配，以繽紛色彩帶出年輕活力。星巴克依Lifestyle將星冰樂區分4種類型，包括「我就是潮流」、「看似文靜卻充滿個性的類文青生活家」、「純粹又俏皮的甜美新女力」及「愛運動更有品味的時尚運動家」。

(中時)