饗食天堂進化版 INPARADISE饗饗20日開幕
連鎖餐飲品牌饗食天堂以多樣化自助餐享負盛名，號稱饗食天堂進化版的「INPARADISE 饗饗」落腳微風信義，6月20日盛大開幕，即日起開放訂位。饗饗平日午餐價格1190元，下午茶價格890元，晚餐價格1590元;假日午餐價格1590元、下午餐1190元、晚餐則為1590元。
喜愛自助餐的消費者有福了!饗賓餐旅事業最新力作「INPARADISE 饗饗」耗資一億三千萬打造，秉持「回歸buffet豐富多元本質，展現精緻飲食文化風格」經營理念，中、西、日式料理與甜點飲料區以「一餐區、一名店」為設計，帶給消費者全新體驗。坐落微風信義46高樓層餐廳，享近眺101、遠觀基隆河多重風光，搭配美味餐點多重滿足。
歡慶開幕推出「INPARADISE 饗饗網路活動」，微風信義廣場特設大型互動裝置藝術，即日起上傳與裝置藝術合照至指定活動網站，分享至Facebook個人塗鴉牆，並留言tag好友「一起饗饗」，即有機會獲得「饗饗平日下午餐抵用券」，限量100名，一人中獎兩人同行。
(中時)
關鍵字：饗食天堂、INPARADISE饗饗、信義微風
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