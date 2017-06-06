兩岸急凍 你要待在台灣枯萎還是和世界接軌？

總統蔡英文。(本報系資料照)

自蔡英文上任後，兩岸關係急凍，大陸一系列的措施，讓蔡政府不得不放棄大陸市場，全力推展「新南向」政策。藍濤亞洲總裁黃齊元撰文表示，除了讓台灣被拒於世界衛生大會（WHA）門外，大陸也對蔡政府推的「新南向政策」出手示威。而就目前大陸AI(人工智慧)大爆發來看，申請專利居全球第二，兩岸差距越來越大，黃感嘆「我們要繼續待在台灣枯萎，還是要趕快和世界接軌？」

大陸和越南利用一帶一路論壇期間，簽署聯合公報，內容明載越南堅定奉行一中原則、支持兩岸統一與堅決反台獨。有大陸涉台人士與學者指出，越南是台灣在東南亞主要投資國，更是蔡政府新南向政策主要目標，聯合公報就是全面封殺新南向與台灣國際空間的起始。

黃齊元在《商業周刊》文章中提到，大陸開始改變對台戰略，採「一中包圍網」戰術，也就是不再花精力讓小國與台斷交，畢竟一直在「九二共識」或「一中各表」等文字遊戲上打轉，還不如讓全世界都知道「一個中國」的原則。

就以AI來說，目前大陸AI處於爆發期，市場應用以50%速度逐年成長。黃齊元認為AI和人類差別至少10倍，台灣和大陸的差距假設也有10倍，未來AI時代，兩岸的差距至少有100倍。黃齊元表示「我們要繼續待在台灣枯萎，還是要趕快和世界接軌？」

面對外國企業不斷撤離，台灣企業加速出走，周遭的新經濟體一個個興起，蔡英文企圖翻轉、改善兩岸卻帶領我們走入困境，若走上對抗，我們必輸，因台灣只有軟實力。

(中時電子報)