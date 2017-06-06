17項民生物資漲2.08％ 創27個月最高
主計總處上午表示，5月消費者物價（CPI）年增率0.59％，物價走勢溫和，但其中鮮奶、豬肉等17項政院關注的重要民生物資漲幅高達2.08％，創近27個月最高，值得注意。至於近日梅雨鋒面對物價的影響，估計不致太大。
綜合統計處副處長梅家瑗指出，一例一休對今年物價的影響原估計0.14～0.36個百分點，外食費高漲或許有一例一休的影響，但很難釐清，另由於國際原油、農工原料價格下滑，已蓋掉了一例一休的影響，目前估計一例一休對物價的影響僅0.14個百分點。
雖然受國際原油、農工原料下滑的影響，今年5月CPI年增率0.59％，相當溫和，但其中行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資卻上揚2.08％（年增率），創近27個月新高，梅家瑗表示，主要是受鮮奶、豬肉、洗髮精漲幅較大的影響。
至於近日梅雨鋒面造成水患，已使得菜價上揚，梅家瑗指出，本次農損估計為0.7億元，相較於去年梅姬颱風的27.8億元、前年蘇迪勒的26.8億元，影響相對有限，只要未來氣候持穩，加上相關單位的平抑措施，相信對6月物價不致造成太大影響。
(工商)
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