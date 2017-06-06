情感處於「被迫」狀態 陳艾琳反擊嘎嘎「問心無愧」

陳艾琳多次因為感情問題躍上版面。(圖/本報系資料照)

陳艾琳和前MP鼓手阿翔經歷約砲、流產、秘婚等醜聞，兩年多婚姻宣告破局，日前再被爆劈腿《大學生了沒》班底Alex，雖然澄清仍遭網友攻擊，就連前MP主唱嘎嘎都在臉書嘲諷，「已經不在圈內發展，還用粉專自清幹嘛」，這讓她在臉書PO出1762字長文解釋始末。

陳艾琳無奈表示，從事件爆發後一直處在「被迫」的狀態，所有新聞都是周遭友人截圖私人臉書給記者，或私自代替她向媒體說話，刻意把她塑造成「有心機」的人，對此她表示自己是個很直接的人，想搏版面會直接給媒體，不需要如此拐彎抹角，對於被嘎嘎PO文嘲諷，「已經離開演藝圈還要發文解釋」，她則是澄清縱使不在演藝圈發展，仍是有許多網友關注動態，因此若能將自己錯誤提供能別人做借鏡，未嘗不也是好事一樁，不過把社群媒體當作抒發情緒窗口的她，在經歷此事件後認清這非適合的管道，也學習到更懂得保護自己和周遭的人。

原本這篇千字長文，陳艾琳是打算以直播方式公開，無奈擔憂沒有勇氣講得完整，才選擇以文字方式傳達，對於被傳出有性愛影片流傳，她表示全是空穴來風的傳聞，否則怎未有人拿出證據過，對於劈腿Alex一事，她則力清兩人友情僅止於「沒有男女朋友時會陪伴在彼此身旁」，但只要有一方戀愛就會停止聯繫，至於未來離婚是否會交往仍充滿猶豫，因為不想要外界將此段感情視為婚外情，這樣對雙方而言都不公平，至於媒體僅聽Alex前女友單方面說詞，就將他塑造成十惡不赦的人，對此陳艾琳也表達不捨之情。

陳艾琳坦承自己的感情雖充滿瑕疵，但這輩子未曾欺騙過任何一個人，自己感情觀「愛就是愛，不愛就是不愛，走不下去就是走不下去了」，因此「問心無愧」絕對是人生中最值得驕傲的事，對於情感中自己絕對是個有擔當的角色。

(中時電子報)