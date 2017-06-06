畢典獎狀印個人照 林岱樺遭批為爭版面不擇手段
又到了畢業典禮的時刻，卻傳出民進黨立委林岱樺將在畢業典禮上頒發印有她的大頭貼照片的獎狀，由於時機敏感，遭指政治介入校園。對此，林岱樺雖澄清頒獎僅是鼓勵學生，但仍遭網友批評她為爭新聞版面不擇手段。
據蘋果日報報導，有民眾爆料指出，去年曾以個人名義頒贈獎狀給學生惹議的林岱樺，又將在畢業典禮頒發印有個人大頭照的獎狀，「9日就是畢業典禮了，所有獎項都已確定，現在要頒這個立法委員獎，去哪找學生？」爆料者說由於林岱樺要參選高雄市長，時機相當敏感，實在不願看到政治介入校園。
對此，林岱樺說她當立委以來，便開始頒發獎狀鼓勵學生，「當時是應學校校長及家長要求，後來在她選區內的學校或其他學校有要求，都會頒發立法委員獎來鼓勵學生，絕不是要參選市長才特別頒獎」。
林岱樺指出，頒獎僅是給學童加油打氣，希望大家不要抹滅她鼓勵孩子的心。林岱樺也批評爆料此事的人根本在蓄意打壓她。
臉書粉絲專頁「靠傳媒 COWmedia」則PO文說「政治黑手入侵校園，為了高雄市長選舉，學校畢典竟要增設民進黨立委獎了，那以後會不會有民進黨議員獎、民進黨黨部主委獎、民進黨黨代表獎、民進黨里長獎.......最後人人有獎？」批評林岱樺為爭新聞版面不擇手段。
網友表示「政治進入校園」、「無恥之徒」、「這是放生獎、對幹獎？」、「快別擾民了吧~」、「這種做法擺明就是在刷存在的就別凹說是在服務選民了啦」、「利益委員豬公獎......連避邪都沒效」、「無所不用其極的選舉」、「這……的確是大大的不妥！也大大的不當」、「我笑了，我拿這個獎，貼在巷子牆角，驅邪」。
(中時電子報)
文章來源：靠傳媒 COWmedia臉書
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