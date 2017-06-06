NBA》勇士真的無敵嗎？ 關鍵先生不買帳

手中擁有7枚冠軍戒的歐瑞認為目前的勇士不如2001年的湖人。(摘自articles-news網站)

季後賽連續橫掃拓荒者、爵士與馬刺，然後又從與衛冕軍騎士的手中拿下2連勝，寫下史無前例14連勝的勇士，難道他們真的無敵嗎？至少「關鍵先生」歐瑞(Robert Horry)不買帳，他認為勇士無法媲美2001年由「俠客」歐尼爾和「小飛俠」布萊恩坐鎮的湖人。

即便勇士以完美的16戰全勝封王也難以撼動當年3連霸的紫金王朝嗎？歐瑞說，沒錯，因為當時的歐尼爾是全聯盟進區霸主，布萊恩的個人素質也無與倫比，這兩人的組合超越如今各隊巨頭們。

湖人在2000-01球季的例行賽以8連勝收尾，季後賽首輪直落三淘汰拓荒者(當時季後賽首輪採5戰3勝制)，次輪橫掃國王，西區決賽又4比0輕取由鄧肯領軍的馬刺，寫下11連勝，直到總決賽首戰才在延長賽101比107不敵「戰神」艾佛森掛帥的七六人，隨後以4比1封王。

湖人在該季的季後賽創下15勝1敗光榮紀錄，也難怪手中擁有7枚冠軍戒、那時身處湖人陣營的歐瑞會認為自家球隊會自史上最強的球隊了。

(中時電子報)