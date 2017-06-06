奧塞30年故宮特展-女神 春思 暴風雨6-2

為什麼背景要用如此暗沉的氛圍?為什麼女神要舉著明鏡?朱爾.勒費弗爾的《真理》(左)，聽藝術玩家如何解讀。(中時資料照)

「你沒有辦法平靜的去對待眼前的一切」，什麼是浪漫派?藝術玩家鄭治桂給出了最淺而易懂的解答，能夠激起你內心的騷動感情，那就是浪漫派的真正精華。

一幅又一幅的曠世鉅作，橫跨了9855公里，遠從花都來到寶島，十九世紀藝術精粹在台北這座城市裡展現風華。不過，光「看」畫你就滿足了嗎?威廉.布格羅《襲擾》畫中少女的心思、朱爾.勒費弗爾《真理》畫中女神的身姿，藝術家究竟想透過畫筆傳達什麼樣的故事?藝術玩家用說的來「讀」畫，帶著你回到一百多年前的巴黎，賞析藝術，現在就透過鏡頭，跟著資深媒體人張景為和治桂老師，一起「讀」畫去。

「印象．左岸-奧塞美術館30週年大展」，展出許多奧塞美術館珍貴典藏，包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內等大師的作品，全都來台展出，展品總保值超過150億台幣，現正於故宮圖書文獻大樓隆重展出，展期至7月24日止。

(中時電子報)