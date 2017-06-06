最美空姐恢復單身 情斷14年男友詹智堯
華航最美空姐林佩瑤外型甜美，曾為了一圓歌唱夢，留職停薪參加第二屆《超級星光大道》，現回歸本行當空服員，仍有不少粉絲追隨，近日她接受媒體專訪時，坦言已和Lamigo桃猿隊的球員詹智堯分手，結束14年的感情。
林佩瑤當初參加比賽時，就和詹智堯傳出緋聞，直到男方獲得職棒生涯首座單場MVP，球團安排她到現場頒發講座，兩人戀情才曝光，其實，她們從高中就開始交往，愛情長跑14年，據《自由時報》報導，她坦言1年多前已結束和詹智堯的感情。
外界都以為她們會步上紅毯，未料還是以分手收場，據悉，是因為雙方對婚事沒有共識，兩人對婚姻都還沒有想法，但親友卻給不少壓力，才決定退回朋友關係，「我們兩個人真的認識很久，在交往期間，他一直是個讓我很放心的人，生活過得單純、重心就是在練球。」
而她也透露自己是「外貌協會」，欣賞陽光、乾淨的男生，並透露最近有觀察中的對象。至於最後為何放棄出道回歸本業，她表示：「空服員這份工作，是很彈性跟自由，演藝圈太緊繃了，我是一個隨遇而安的人。」但她不後悔參賽，因為交到不少朋友，也是個有趣的回憶。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。