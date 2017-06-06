最美空姐恢復單身 情斷14年男友詹智堯

林佩瑤坦言1年多前和詹智堯分手。(圖／翻攝自臉書)

Lamigo桃猿隊球員詹智堯外型帥氣，吸引不少女性粉絲支持。(圖／本報系資料照)

華航最美空姐林佩瑤外型甜美，曾為了一圓歌唱夢，留職停薪參加第二屆《超級星光大道》，現回歸本行當空服員，仍有不少粉絲追隨，近日她接受媒體專訪時，坦言已和Lamigo桃猿隊的球員詹智堯分手，結束14年的感情。

林佩瑤當初參加比賽時，就和詹智堯傳出緋聞，直到男方獲得職棒生涯首座單場MVP，球團安排她到現場頒發講座，兩人戀情才曝光，其實，她們從高中就開始交往，愛情長跑14年，據《自由時報》報導，她坦言1年多前已結束和詹智堯的感情。

外界都以為她們會步上紅毯，未料還是以分手收場，據悉，是因為雙方對婚事沒有共識，兩人對婚姻都還沒有想法，但親友卻給不少壓力，才決定退回朋友關係，「我們兩個人真的認識很久，在交往期間，他一直是個讓我很放心的人，生活過得單純、重心就是在練球。」

而她也透露自己是「外貌協會」，欣賞陽光、乾淨的男生，並透露最近有觀察中的對象。至於最後為何放棄出道回歸本業，她表示：「空服員這份工作，是很彈性跟自由，演藝圈太緊繃了，我是一個隨遇而安的人。」但她不後悔參賽，因為交到不少朋友，也是個有趣的回憶。

(中時電子報)