NBA》詹皇的防守功力退步了嗎？

騎士連兩戰慘敗給勇士，詹姆斯的防守功力退步了嗎？(美聯社資料照)

衛冕軍騎士連續兩場在客場慘敗在勇士的手中，美國媒體6日公布出一張圖片，顯示詹姆斯在上季總冠軍系列賽有效壓制他主要的防守對象，本季卻因為過度專注在攻擊方面導致防守功力退步了。

數據顯示，上季勇士球員在面對詹姆斯的防守時投籃命中率只有32%，場均得到8分，每場比賽最多得分不超過14分。

本季前兩戰，勇士球員絲毫不畏懼詹姆斯，正面交鋒時拿到43分，場均21.5分，投籃命中率高達63%。

這意味著詹姆斯希望在攻擊端造成勇士的壓力，沒想到回防速度太慢，加上體力受限而無法有效守住面前的敵軍球員。

以第二戰為例，詹姆斯與杜蘭特正面對決時，詹皇1投0中，反觀杜蘭特9投6中，兩者有著天壤之別的差距，不能說詹姆斯年紀大了，只能說他顧此失彼，者也是騎士與詹姆斯在第三戰必須多加思考的地方，究竟要以進攻或是防守為主軸，否則很有可能陷入0比3絕境。

(中時電子報)