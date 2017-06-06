士東市場好「食」尚》手推車挑好貨！「美好關係」讓傳統大變身

草山蔬菜（攤位112）由台灣知名服裝設計師-黃蕙玲和YAC楊邦勝酒店設計總監-楊邦勝共同設計。（林宜靜 攝）

買菜也能成為旅行一部份！來傳統市場也能很「時尚」，蔬果擺放在木箱裡，看得到新鮮與原味；熟食料理整齊堆疊、繽紛色彩好開味！來天母的「士東市場」走走吧！體驗全台唯一用「手推車」逛市場的樂趣，在這享用美味異國料理，還能發揮創意，DIY獨一無二的「可食用捧花」。徹底顛覆你的觀念，士東市場「大變身」，以美學、設計、時尚新理念串連你和我的「美好關係」。

「士東市場」信德製麵店經「美好關係」打造呈現新風貌。（林宜靜 攝）

●全台最高星等菜市場 用手推車購物好便利

談到天母對，一般人印象多是「外國人」居住，異國餐廳一籮筐，加上鄰近陽明山，多數人總會覺得天母和時尚、品味劃上等號！事實上，這個趨勢在天母的「士東市場」就可見端倪！

水果擺放在木箱裡，彷彿嬌豔的寶石般綻放。（林宜靜 攝）

一進入士東市場就能感受一股截然不同的感受！迎面而來的是明亮挑高的寬敞空間。這裡嚴格落實「血水不落地」，沒有一般傳統市場的「生肉腥味」。種類齊全的生鮮、美味食品與雜貨、繽紛花卉點綴，士東市場是經濟部中辦4星級認可的超市，也是全台最高星等的市場。

「士東市場」是全台唯一菜市場裡用「購物車」採買，方便又衛生。（林宜靜 攝）

可曾看過用「手推車」逛傳統超市嗎？來這裡不用拿著大袋小袋，選好你想要買的東西，輕鬆放在「購物車」裡既美觀又簡潔！也因為天母有很多外國人居住，市場也貼心提供多語服務，攤商也多會用英、日、韓語講解，讓顧客買得安心又放心。

「食穗」素食餐廳選用有機蔬果，搭自製醬汁，甚至蜜餞也能成料理，所料理的沙拉、義大利麵吃得到滿滿蔬果和原味！（林宜靜 攝）

●「美食區」嘗異國料理 DIY手作可食用捧花

士東市場一樓多是生鮮雜貨，逛累了，不妨也來到2樓的美食區！匯集南北方各式料理，想吃飯、麵、水餃都沒問題！現代人重養生，不想吃大魚大肉，想吃些鮮蔬，然好吃的素食料理到哪找？

「士東市場」2樓美食區匯集南北方各式料理，想吃飯、麵、水餃都沒問題！（林宜靜 攝）

近來士東市場2樓美食區開設一家名為「食穗」的素食餐廳，由七年級的年輕料理長Frank掌儲，選用有機蔬果，搭自製醬汁，甚至蜜餞也能成料理，所料理的沙拉、義大利麵吃得到滿滿蔬果和原味，且價錢也很合理，除本地人愛，觀光客、老外更是讚不絕口！

白色花椰菜搭配紅色辣椒，巧手一變成為絕美捧花！（林宜靜 攝）

血拼、吃完好料後，不妨也能參加士東市場的DIY，由士東市場會長，也是蘭雅鮮花庄負責人許桂招精心設計的「手作可食用捧花」美麗又有趣！看白色花椰菜搭配紅色辣椒，巧手一變成為絕美捧花！許會長還打趣說，「新娘拿了後不久還能將捧花作為下酒菜！喜歡DIY的朋友可別錯過，來製作「獨一無二」又有環保概念的捧花吧，邂逅一場蔬果與美學的對話吧！

熟食攤「吉品軒」經過「美好關係」打造，呈現明亮簡潔新風貌。（林宜靜 攝）

●台灣也有全能改造王 美學設計讓「士東市場」大變身

士東市場，剛完成一項創舉，結合國內外知名設計團隊加上中原大學商設系及公東高工木工科學生們建立一段美好關係，在市場內協助19家攤商進行改造，將傳統市場與「美」作聯結，期盼打造國際級的傳統市場！

傳統市場的改造，改變了消費者對於市場的既有印象。（圖為「士東市場」三年九班豆工廠，台北市政府市場處提供）

原本破爛、老舊的製麵店搖身一變成為時尚明亮的風格小舖，裝潢、燈光、擺飾、甚至老闆娘的衣服也都要全新打造！一顆顆水果躺在木箱裡，看得到新鮮、聞得到芬芳；製作豆皮的小攤洋溢著濃濃日式風情，讓人胃口大開。改造攤豆工廠還表示：「市場改造後的成果，曾經美到讓客人忘記自己是來買菜的，驚嘆原來傳統市場也能這麼美。」

「士東市場」裡的「古早味」經「美好關係」團隊打造後呈現新風貌。（林宜靜 攝）

經改造的19家攤商對「美好關係」都讚不絕口，不僅不用出錢，設計師全力打造、給建議，讓士東市場增添時尚、整潔、又充滿溫度！看著一家家攤商，特色又有味道的裝潢，彷彿日本知名節目「全能改造王」重現！話說未來士東市場也會結合「行動支付」，來這裡不用帶錢，也能輕鬆購物吃好料。數位時代，傳統與時尚也能併進！

「美好關係」拉近你我距離 台北市場不一樣！（林宜靜 攝）

●「美好關係」拉近你我距離 台北市場不一樣

美不僅只是視覺享受，更是心靈愉悅的舒展，因為在乎，所以我們希望能將美學帶到每個人的日常生活中，人與人之間、人與物之間，當我們觸目所及、創作思維都是美好，我們所建立起來的就是美好關係，我們也希望能夠藉由這次的機會讓『美好關係傳出去』成為2017的新生活運動。──美好關係發起人凌宗湧。

士東市場會長許桂招歡迎大家來這裡嘗美味、找好貨，菜市場也能玩出新鮮味。（林宜靜 攝）

許多人出國旅遊都會走訪當地傳統市場，透過市場讓旅人更加貼近當地生活，然而卻忽略在台灣其實就有許多優質的在地傳統市場值得一遊。趁著夏天來臨，不妨來趟「士東市場」小旅行吧！品嚐北方水餃、採買美味燒臘、問問老闆水果怎樣會更好吃，推著「購物車」輕鬆購物，還能和老闆「落英文」、講日語，原來「美好關係」就在我們身邊，等著我們親自去體驗！

(中時電子報)