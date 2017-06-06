離職前複製客戶檔案留念？房仲女業務慘了
在某房仲公司服務的林女，離職前利用主管名義登入電腦系統，將自己經手檔案拷出，事後林女表示是要帶回做「紀念」，由於林女剛複製檔案就被發現，新北地檢署依偽造文書罪嫌起訴。
檢方調查，林女在離職前夕，利用主管之名登入電腦系統，複製了自己任職期間相關檔案，但隨即就被發現。
雖然房仲業者懷疑，林女是因帶槍投靠才複製檔案，並對他提出妨害營業秘密、背信及偽造文書等告訴，但林女堅稱純粹是為了留作紀念，並無他意。
檢方調查認為，林女剛複製不久就被抓包，這些電腦檔案並未移出作為他用，妨害營業秘密、背信部分處分不起訴；冒用主管名義進入電腦系統複製檔案部分，則依偽造文書罪嫌起訴。
(中時)
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