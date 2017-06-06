史派瑟神秘缺席 白宮否認開除稱他有額外工作
白宮新聞秘書西恩‧史派瑟(Sean Spicer)神秘缺席周一的例行記者會，引發外界猜測他可能快要被開除，但白宮宣稱史派瑟獲得額外工作。
周一主持白宮每日記者會的人是莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)而非史派瑟，雖然過去桑德斯也曾代理出席，但當時史派瑟是參加海軍備役活動。
桑德斯證實當天史派瑟人在白宮，但她說史派瑟獲派額外工作，因為現在白宮沒有通訊主任。(上周前通訊主任杜布克(Mike Dubke)被證實已請辭，上任僅三個月而已，使得外界認為美國總統川普(Donald Trump)可能打算重整整個公關團隊。
過去幾個月來也不斷傳出川普有意裁掉整的團隊的謠言，川普本月進行上任後首次外訪時，許多人都以為史派瑟將在之後正式下台，但史派瑟出人意外的出席多次記者會，但CNN指出史派瑟似乎心已不在現場、只是按稿行事。在上周五的記者會中，史派瑟甚至沒有回答任何問題，反而請記者轉問國務院或川普的個人律師。
(中時電子報)
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