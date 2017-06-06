NBA》歐瑞嗆聲：歐拉朱旺比鄧肯強20倍
戎馬半生都充當綠葉球員的歐瑞(Robert Horry)，實際上卻是坐擁7座總冠軍盃的大贏家，生涯歷經火箭、湖人、馬刺的他，始終最欣賞火箭隊，甚至不惜貶低其他教練與隊友，馬刺退休球星鄧肯可說是躺著也中槍。
火箭隊1994、1995年連奪兩冠，歐瑞大力讚賞總教練湯加諾維奇(Rudy Tomjanovich)是比「禪師」傑克生與帕波維奇更優秀的教練。他在ESPN的節目上被問及，若公牛喬丹當年沒跑去打棒球，火箭是否還能取得2連霸？
歐瑞不直接回答問題，卻大肆吹噓火箭「夢幻中鋒」歐拉朱旺是多麼的不可阻擋。「後來我在湖人碰上馬刺的時候，禪師甚至不要我們包夾鄧肯，所以我認為歐拉朱旺才是最強的，他永遠都會被對手包夾，他比鄧肯強上20倍。」
歐瑞還表示除了布萊恩之外，歐拉朱旺是他見過最敬業的人，比鄧肯更加敬業。「我瞭解鄧肯，但是大家不明白歐拉朱旺有多優秀。」歐瑞還吹噓歐拉朱旺擁有85%的罰球命中率(其實只有75%)，遠勝過鄧肯的70%。
一旁的「真理」皮爾斯聽不下去，忍不住回嗆：「我們都知道歐拉朱旺很強，他是無與倫比的，但絕對沒有比鄧肯強20倍好嗎，他只是好運碰到喬丹打棒球而已，不然你就少拿兩個冠軍戒了。」
歐瑞更嗆地回說：「你(皮爾斯)也是好運拿到冠軍而已，要不是(馬刺)吉諾比利扯我們後腿，我還可以多拿好幾座冠軍。」歐瑞曾跟歐拉朱旺、布萊恩、鄧肯、吉諾比利同隊過，他死命維護歐拉朱旺固然會讓這位老隊友很感動，但為此極力貶低鄧肯與吉諾比利，似乎就有些不厚道了。
(中時電子報)
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