孫儷放閃甜讚老公逆生長 鄧超竟喊太過分
大陸模範夫妻檔鄧超、孫儷結婚7年，感情甜蜜如一日，小倆口個性一動一靜，彼此互補，夫妻倆不時在微博曬恩愛、互虧，近日孫儷則曬出老公一年前對比照，大讚鄧超逆生長，還大方分享4大小撇步，不過鄧超卻現身驚呼：「你太過分了」。
鄧超、孫儷各自在戲劇、綜藝，佔有一席之地，孫儷曬出鄧超近日出席新片《心理罪之城市之光》記者會照，以及他去年七月出席活動照，一年之間，鄧超不僅變帥又變年輕，孫儷也稱讚老公逆生長「認真泡腳，認真吃飯，認真鍛鍊，認真聽話，就能逆生長是不是」。
孫儷難得放閃，總是現身微博留言的鄧超這回也不例外，不過他則是先喊：「你太過分了」，接著則是驚呼：「還學會做圖了」、「請刪除微博，不然...」，但孫儷都沒有回應鄧超，也讓網友笑虧鄧超這回害羞了。
(中時電子報)
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