NBA》敵將母親曾是詹皇粉絲 現盼勇士橫掃奪冠

卓雷蒙格林母親瑪莉坦言曾是詹姆斯的粉絲，但現在改口其盼勇士能夠橫掃騎士奪冠。(美聯社資料照)

勇士目前正與騎士在爭奪總冠軍獎盃，然而勇士防守大將卓雷蒙格林的母親瑪莉卻在此時直言曾是詹姆斯的忠實粉絲，不過在看到勇士與兒子前兩戰的出色表現後，現改口希望金州大軍能夠橫掃騎士奪下冠軍金盃。

雖然卓雷蒙格林與詹姆斯過去多次在球場發生肢體和言語衝突，瑪莉仍被詹皇的風采所迷。然而瑪莉在近日受訪時轉而改變支持勇士，尤其是對杜蘭特的絕佳表現而癡迷，瑪莉說，雖然不太懂得籃球，但杜蘭特實在太厲害了，沒想到他不但會得分，還很會防守。

瑪莉強調，即便很期盼兒子能幫助勇士直落四橫掃騎士，但回到主場的衛冕軍至少應該會拿到1勝吧！

(中時電子報)