安以軒著中式禮服出嫁 高顏值伴娘伴郎團太強大

安以軒今(6日)在夏威夷大婚。(圖／翻攝自微博)

安以軒和陳榮煉拜別父母。(圖／翻攝自微博)

安以軒伴娘伴郎團超強大，一字排開20人，各個都高顏值。(圖／翻攝自微博)

安以軒今(6日)在夏威夷大婚，表妹向以丞也在微博曬出迎娶照，安以軒穿著紅色中式禮服喜氣出嫁，伴娘伴郎團超強大，一字排開20人，各個都高顏值，令人驚艷。

新郎陳榮煉一早就率著10名兄弟團迎娶，據悉，陳小春前一晚還發燒，仍力挺兄弟通過伴娘們的考驗，最後順利闖關成功，新郎新娘都穿上中式禮服拜別家長，安以軒的父親要陳榮煉好好照顧自己女兒，讓安以軒眼泛淚光，迎娶儀式圓滿完成。

而由陳喬恩為首的伴娘團和陳小春為首的伴郎團，一字排開20人，各個都高顏值，和新郎新娘合照超大陣仗，網友也都祝福安以軒要永遠幸福。

(中時電子報)