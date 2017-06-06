大潤發雙6活動 任12件商品最便宜的免費送
大潤發今（6日）舉辦「全台分店任選6+6件，其中最便宜的免費」活動，當日持會員卡至全館購物滿12項商品，其中一件最低價商品免費，精選56件商品最低下殺5.9折，指定分類商品則有7.6折或8.8折等優惠。
由於有機蔬菜打7.6折，一早青菜被秒殺，吸引婆婆媽媽搶貨，預計當日蔬菜業績可提升4成以上；不少人計畫性購物，瞄準單價不低、會長期使用且耐久放的商品，例如台灣啤酒12箱、成人紙尿褲12袋、嬰兒奶粉12罐等。
大潤發公關沈家卉根據大數據分析，發現節慶之外的促銷活動都會引起許多顧客揪團購買、平均客單價也會提高2倍以上。這次，除了指定有機蔬菜，包括竹涼蓆、平底鍋、床罩枕頭、寵物用品等有7.6折優惠；食用油、沖調咖啡、成人奶粉、沐浴乳、彩妝及義大利食品等8.8折，預計當日來客數可比平日平均成長3成以上，整體業績可成長2至3成。
(中時)
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