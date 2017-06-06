擁美在中東最大空軍基地 卡達戰略地位成王牌

美國空軍B-52轟炸機2016年4月9日飛抵烏岱德空軍基地，準備支援轟炸伊拉克境內IS目標的任務。（圖/美國空軍）

美國B-1B「槍騎兵」（Lancer）長程戰略轟炸機2015年4月8日在烏岱德空軍基地內接受維修，準備赴伊拉克執行IS轟炸任務的畫面。（圖/美國空軍）

沙烏地阿拉伯登高一呼，埃及、巴林，阿拉伯聯合大公國、葉門，利比亞與馬爾地夫等國周一紛紛以反恐為名，與卡達斷交。它並呼籲盟國，停止與卡達的旅遊及一切交通往來。

儘管卡達一天之內失去7個邦交國，但沙烏地最重要的盟友美國，卻仍不為所動。而華府的顧慮不是沒有道理，CNN指出，它在卡達首都多哈西南方設有中東最大的美國空軍基地，在當地派駐了約1.1萬名軍事人員。

卡達烏岱德空軍基地（al-Udeid Air Base）有號稱波灣最長，共達12,500英尺（近4,000公尺）的跑道，戰略地位十分重要，可容納多達120架軍機。

2016年美國調派B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，對伊拉克與敘利亞境內的伊斯蘭國（IS）目標展開空襲。而在阿富汗執行戰鬥任務初期，F-16戰機、負責監視地面部隊的E-8C「聯合星」（Joint Stars）偵察機，還有加油機都部署在當地。

中東專家布蘭察（Christopher M. Blanchard）2014年提出的國會研究報告顯示，儘管1990年代時，財大氣粗的卡達只有為數不多的空軍，但仍砸下10億美元（約300億台幣）打造烏岱德空軍基地，而這更促進了它與美方的軍事合作。

作戰人員在卡達烏岱德空軍基地「聯合航太作戰中心」內運籌帷幄的畫面。（圖/美國空軍）

這龐大的空軍基地內，設有「美國空軍中央司令部」（US Air Force Central Command）、「聯合航太作戰中心」（Combined Air and Space Operations Center，CAOC），以及美空軍第379遠征聯隊（the 379th Air Expedition Wing）的前沿總部（forward headquarters）。

據美國空軍說，「聯合航太作戰中心」掌控他們在阿富汗、敘利亞，伊拉克及其他18個國家的空中軍力。而人員則來自美國陸、海、空軍與海軍陸戰隊，還有聯軍夥伴國。簡單的說，它就像中東地區空中作戰的「神經中樞」。

(中時電子報)