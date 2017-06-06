「與黛妃婚姻像希臘式悲劇」 查爾斯舊信曝光
英國王儲查爾斯與前妻黛妃的種種故事，經常被媒體披露，近日外媒曝光一封查爾斯寫給美國前第一夫人的舊信，內容揭露查爾斯對祖母過世的悲傷、婚姻走向破裂的絕望，還形容與黛妃的婚姻「如同一齣希臘式悲劇」。
根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，查爾斯1992年寫給前美國已故前第一夫人南茜雷根（Nancy Reagan）的信件曝光，同時兩人的特殊友誼也攤在陽光下。查爾斯在信中向南茜埋怨外界對他的不解，指自己與黛妃的婚姻如同一齣希臘式悲劇，若拍成戲劇鐵定賣座，還承諾日後會將完整故事告訴她。此外，查爾斯也在信中提及對祖母過世的悲痛，指自己生命像失去重要的一塊。
報導指出，信件屬於南茜私人收藏，她去年3月過世後，被移交至加州雷根總統圖書館，以歷史檔案存檔，日前這批書信被專家曝光。
(中時電子報)
文章來源：The Mirror
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