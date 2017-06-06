離岸風電競標 綠促經部納技術轉移
經濟部擬修改再生能源躉購規則，費率改採「價格競標」，有業者憂心恐影響投資意願。不過，民進黨團幹事長葉宜津今力挺政院，強調綠能講究永續發展，因此產業須「在地化」，要求經濟部在離岸風電競標條件內加上「技術轉移」，技術才能在地生根，達到非核家園的目標。
葉宜津說，老天爺給了台灣世界公認十大優良風場，亦有優渥的收購價格，才會有許多外商願意投資，但優於國際的價格是政府政策，補貼須由全民買單，希望契約內納入技轉，這樣才值得。
民進黨立委陳曼麗表示，台灣四面環海，過去海上利用比較少，現在希望能跟上國際進度，有很多國外廠商到台灣透過簡報、公開說明會，向台灣民眾溝通，也有與產業跟廠商連結，「已經準備好了」。
陳曼麗也說，但台灣市場就這麼大，一定要有遊戲規則以及公平公開的機制，希望把大部分國家的作法融入標案，並長出台灣的產業。
(中時)
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