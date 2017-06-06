議員逼問是否選北市？朱立倫：沒這回事

新北市議會民進黨團要求朱立倫表態是否選台北市長。（葉德正攝）

新北市議會今進行第2日總質詢，新北市議會民進黨黨團猛攻新北市長朱立倫未來動向，指他仍是「藍營之神」，要他表態到底要不要去北市選市長，朱立倫強調：「沒有這回事」，他說，每一天把市政工作做好，從沒有考慮政治問題，這是他的決心，會繼續努力。

(中時)