南投嘉和國小扯鈴隊，驚艷杭州

南投市嘉和國小扯鈴隊，應邀赴杭州在「公望富春」文化周開幕演出。（廖志晃攝）

嘉和國小校長王勝吉（右），致贈書法家張宗林墨寶給富春七小校長章振樂。（廖志晃攝）

嘉和國小家長會長林新健（左），與洞橋中心小學校長徐明軍互贈禮物。（廖志晃攝）

嘉和國小扯鈴隊，參訪富春七小 開心農場。（廖志晃攝）

南投市嘉和國小扯鈴隊，參訪杭州富陽青少年宮。（廖志晃攝）

《富春山居圖》山水合璧6周年，南投市嘉和國小扯鈴隊，應邀赴杭州市，在「公望富春」文化周開幕式登台展絕藝，贏得滿堂喝采！校長王勝吉表示，此行除了兩岸文化、教育交流，更希望拓展學生視野，了解時代的脈動。

元代四大畫家之首黃公望，晚年隱居富春江畔廟山塢，完成畢生力作《富春山居圖》，列中國10大傳世名畫，卻是歷經劫難，且因火焚而分為兩段，前段《剩山圖》存於浙江博物館，後段《無用師卷》典藏於台北故宮博物院；經過360多年，兩卷終於在2011年，於台北故宮合併展出，曠世巨作合璧，轟動宇內！

此後，杭州市富陽區每年舉辦「公望富春」文化周活動，今年主題為「致敬公望，再繪新圖」，開幕展演包括音樂演奏、詩歌朗誦及話劇；嘉和國小除了表演扯鈴，並由隊長張貴鈞與當地學生，聯手書寫、發布年度漢字「繪」。

由王勝吉、主任張惠宴，及家長會長林新健率領的嘉和國小扯鈴隊，還走訪洞橋鎮中心小學校長徐明軍，參與該校「爭做狀元郎，共築童心夢」兒童節文藝匯演盛會，當地學童勇於表現的態度、穩健的台風，讓嘉和學童印象深刻！

嘉和國小由王勝吉與與富春第七小學校長章振樂，締結友好學校；富陽也是三國孫權、近代文豪郁達夫故里，因此，富春七小以「承江南人文之源，育東吳少年才俊」為發展宏圖。

王勝吉表示，富春七小推行「新勞動教育」，在校園闢建「開心農場」，由各班級管理菜園，收成的蔬果，不僅供應校內學童午餐，還提供義賣，所得捐助其他學校，兼具生態、食農教育及互助精神，值得學習。

(中時)