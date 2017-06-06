又恐攻！澳洲挾持人質槍擊案IS犯行
英國3個月內接連3起恐怖攻擊，原因出在英國是美國最親密的盟友，同樣是美國好朋友的澳洲，沒有倖免於難。英國倫敦橋恐攻剛結束，澳洲墨爾本的住宅區也傳出一起恐怖攻擊事件，IS聖戰士執意對美國好友澳洲進行報復，在公寓大樓挾持女子犯案，恐攻花招百出，全球防不勝防！
根據路透社報導，澳洲墨爾本住宅區周一(5日)發生持槍男子挾持女性人質，與警察展開對峙超過1小時，雙方駁火，警方現場擊斃包括槍手在內的2名男嫌，遭挾持女子也被安全救出，結束驚魂。槍擊案結束不久，肆虐全球的恐怖組織IS隨即宣稱，他們的澳洲聖戰士犯下此行。
澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)周二(6日)定調，這是一起恐怖攻擊事件。
墨爾本濱海郊區布萊頓(Brighton)住宅，周一(5日)發生持槍男子在一公寓大樓內挾持女住戶，與警察對峙超過1小時，過程中警員試圖與嫌犯取得對話，男嫌一度不交出挾持女子，但1小時後，警方稱人質也經獲得釋放。3名員警在槍擊中受傷，但並沒有生命危險。
恐怖組織IS隨後在他們的新聞網站宣稱，澳洲聖戰士犯下這起發生在墨爾本的槍擊案，因為澳洲是美國堅定的盟友，他們兩國聯手在敘利亞和伊拉克大舉對付當地IS組織，因此展開報復。
澳洲目前高度警戒大批從中東地區返國的軍事分子，可能展開的攻擊。
(中時電子報)
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