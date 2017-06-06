NBA》G3騎士考慮變陣 豪哥前隊友先發？
根據美國媒體報導，連兩場潰敗的騎士，有可能在主場的第3戰變陣，由林書豪昔日尼克隊有尚波特取代陷入低潮的「神經刀」J.R史密斯先發地位。
史密斯在季後賽前三輪的13場比賽只有兩場得分超過雙位數，但整體投籃命中率不算太差，然而卻在總決賽前首戰4投1中僅得3分，次役在教頭泰隆盧要求多出手的情況下卻反其道而行，上場14分鐘2投皆墨，而且還吞下4次犯規，毫無建樹可言。
反觀2014-15從尼克轉隊而來的尚波特，兩場比賽都是從板凳出發，即便手感不佳總計12投中3，但他勇於出手，而且在防守端的拚勁更是史密斯無法比擬。
泰隆盧表示，勇士的進攻節奏是讓球不停轉動，然後從中找到出手空檔，因此防守球員必須全神專注，絲毫不能鬆懈，在此局面下我們要付出更多的心力布署防線才行。
(中時電子報)
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