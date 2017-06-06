仍有間接性落石 中橫公路全天戒護通行

台8線中橫公路167.5公里處文山路段坍方清除後，今天起全天進行戒護通行。（公路局提供）

台8線中橫公路167.5公里處文山路段坍方清除後，今天起全天進行戒護通行。（公路局提供）

台8線中橫公路167.5公里處文山路段的隧道口前，昨天下午發生落石坍方，造成雙向道路受堵，由於現場仍有間接性落石，昨晚實施夜間封閉，今天上午9時後短暫開放車輛戒護通行，為顧慮用路人安全，將全天清除落石，並戒護放行，洛韶工務段長張宇博表示，中橫山區部分路段大雨過後土石鬆軟、不穩定，用路人若非必要最好避免行駛，也呼籲駕駛人遵從現場人員指揮通行。

(中時)