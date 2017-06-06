新店安養院大火釀7死 負責人業務過失致死起訴
發生於去年7月的新北市新店樂活老人長照中心火警，造成7死、27人受傷，台北地檢署根據警消火場鑑定報告，認定是房內抽風機電線走火導致火災，安養院負責人井寶琳未盡維修、保養責任，今依業務過失致死罪嫌起訴她。據悉，井女已與所有被害人及其家屬達成和解。
至於安養院詹姓主任，則因剛接任不久，且主要負責護理師方面的行政業務，與電器設備修繕無關，獲不起訴處分。
「新北市私立樂活老人長期照顧中心」收容42名行動不便長者，去年7月6日上午7時許，因5號房內抽風機電線走火導致失火，火舌雖未延燒，但因濃煙蔓延，造成7死、27人輕重傷。
警方將安養院負責人井寶琳依業務過失致死罪嫌移送北檢，井寶琳面對記者詢問表示願擔起責任；北檢訊後將井女請回。
(中時)
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