要不要選新北市？侯友宜：目前還沒決定
外界對侯友宜藍皮綠骨質疑，成為他代表國民黨參選新北市長的阻礙之一，新北市議會民進黨團總召林秀惠6日在總質詢時，要求侯友宜表態到底是藍還是綠，侯友宜強調，以前從來沒有加入過民進黨，但現在有加入國民黨。至於要不要選新北市長？侯友宜說目前還沒決定。
過去朱立倫也曾替侯友宜消毒，強調侯友宜本就是國民黨籍，只是因過去擔任警察，基於行政中立沒有重新登記，「對國民黨而言是失聯的黨員」。
面對議員稱他是「藍營之神」，是否參選新北市長，侯友宜強調「我是人」，現在沒有做這樣決定，目前最重要的做副市長身分，就要為市民打拼，每天談參選沒有意義，現在不努力，還談什麼選舉？
綠營市議員張瑞山要求朱立倫表態對侯的態度，朱立倫表示，市政團隊都很認真打拼，做不好的繼續加強，大家說新北市有進步，但團隊要問的是「為什麼還有那麼多人不滿意」，會繼續打拚，改變大家的看法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。