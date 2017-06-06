要不要選新北市？侯友宜：目前還沒決定

侯友宜動態，也是藍綠議員關注焦點。（葉德正攝）

外界對侯友宜藍皮綠骨質疑，成為他代表國民黨參選新北市長的阻礙之一，新北市議會民進黨團總召林秀惠6日在總質詢時，要求侯友宜表態到底是藍還是綠，侯友宜強調，以前從來沒有加入過民進黨，但現在有加入國民黨。至於要不要選新北市長？侯友宜說目前還沒決定。

過去朱立倫也曾替侯友宜消毒，強調侯友宜本就是國民黨籍，只是因過去擔任警察，基於行政中立沒有重新登記，「對國民黨而言是失聯的黨員」。

面對議員稱他是「藍營之神」，是否參選新北市長，侯友宜強調「我是人」，現在沒有做這樣決定，目前最重要的做副市長身分，就要為市民打拼，每天談參選沒有意義，現在不努力，還談什麼選舉？

綠營市議員張瑞山要求朱立倫表態對侯的態度，朱立倫表示，市政團隊都很認真打拼，做不好的繼續加強，大家說新北市有進步，但團隊要問的是「為什麼還有那麼多人不滿意」，會繼續打拚，改變大家的看法。

(中時)