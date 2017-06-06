王丹稱台獨不願流血是嘴砲 莊瑞雄：過於簡化兩岸

大陸民運人士王丹稱，若台灣人不願意流血，就不要再談獨立，因為「那就是嘴炮」。對此，民進黨立委莊瑞雄今天說，大陸現今國力強大，多數民眾希望可靠智慧處理兩岸關係，尋求和平解決之道，兩岸關係很複雜，單純說台灣人沒有「guts（膽識）」為自己國家而戰，過於簡化。

莊瑞雄表示，國家主權意識的形成不應有情緒性評論，其他國家為獨立有流血抗爭，主要是因為被侵略、壓迫，且台灣與大陸關係特殊，祖先也來自大陸，大家都不樂見兵戎相見，不願以最糟糕、最不得已的手段來解決問題。

莊瑞雄也說，王丹的評論好似「一根針刺下去」，要求台灣人面對，但台灣與大陸在政治體制、自由民主的生活方式確實不同，現在除了極端統派之外，多數台灣人都自認是主權獨立的國家、自己是台灣人。

(中時)