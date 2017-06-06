發言被打斷 詹順貴宣布環評修法公聽會散會

詹順貴（中，身著藍色格紋衣）宣布散會後便離場，留下錯愕的與會人員。（楊騰凱攝）

粘麗玉（前）不理解詹順貴為何發火。（楊騰凱攝）

環保署今日早上召開環評修法公聽會，環團一早也到環保署樓下召開記者會，質疑修法有鬆綁環評之嫌。公聽會開始後，會議主席、環保署副署長詹順貴澄清未圖利財團，發言卻遭環團打斷，令他感受發言不被尊重，加上現場又有民眾抱怨場地太小，讓詹順貴宣布散會，令與會人員相當錯愕。

環保署原訂今日上午9時30分召開「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案及「環境影響評估法施行細則」第三十六條、第三十七條、第三十八條之一及第十二條附表一、第十九條附表二修正草案公聽研商會。

高雄健康空氣行動聯盟黃義英表示，此次環評修法對南部影響很大，「環境影響評估法施行細則」修正草案中，刪除38-1條，刪除超過3年未施工須重做環差的規定，如此一來，很多爭議開發案將重啟不須環差，例如曾文越域等引水工程、水庫開發案將不送環差，絕對是環保倒退。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，現行規定挖填土石方達到一定量以上就要做環評，但這次修正卻取消了挖填土石方應環評的規定，如此一來，都市計畫土地的山坡地、特定農業區、自來水保護區等開發將不須環評，挖土石不管制，都市計畫土地等環境敏感區將面臨浩劫。

詹順貴在公聽會開場時致詞表示，外界不要因為意見不同，就質疑是在圖利財團，「如果要圖利財團我去當律師可以賺更多錢。」

此時先是台灣水資源保育聯盟粘麗玉舉手發言表示，環團從未說過「圖利財團」4個字，讓詹順貴認為自己發言被打斷，不受到尊重，現場民眾又抱怨場地太小，難以充分表達意見，隨後詹順貴便宣布散會，今天會議取消。

事後現場不少環團、開發業者等，都抱怨今天遠道而來，公聽會卻流會，十分無奈。

粘麗玉指出，她只是想澄清環團沒有說「圖利財團」4個字，引起詹順貴不滿，又有人建議場地太小，詹也生氣，詹原本是和環團站在一起的環保律師，能感受到詹進到環保署當副署長壓力很大，但不懂詹順貴今天為什麼發火，但問題是公聽會沒打算到東部召開，東部的要上台北開會相當辛苦，難以有表達意見的機會，環保署沒考慮到修法是全台灣的議題，修法有加嚴之處，她也認同，不過修法也有放寬的疑慮，需要被加以檢視。

(中時)