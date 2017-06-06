謝金燕將缺席告別式？ 王彩樺冷回「沒聯絡」快閃

昔日感情如同姐妹的謝金燕和王彩樺，如今疑似斷了聯繫，讓外界大感震驚。(圖/本報系資料照)

豬哥亮病逝至今近一個月，堪稱傳奇的70歲人生劃下句點，不過謝青燕、謝金燕姐妹卻始終未現身靈堂，僅靠經紀人轉述「用自己方式悼念父親」，甚至為此消瘦三公斤，不過又有消息指出，兩姐妹連告別式都將缺席，讓外界議論紛紛，昔日曾撮和豬哥亮父女破冰的王彩樺，此次冷回應後快閃，似乎有意做切割。

根據《自由時報》報導，豬哥亮和謝金燕父女鬧翻的18年，王彩樺始終扮演橋樑角色，不過終究無法讓這對父女破冰，直到豬哥亮傳出病危消息，謝金燕在願意在非公開狀態下和解，也讓外界推測王彩樺是幕後推手，不過卻被謝金燕打臉，讓兩邊關係將至冰點，不過王彩樺跟豬哥亮家屬仍維持友好關係，守喪期間還不時抽空向家屬慰問。

相較王彩樺四度前往靈堂致意，謝金燕至今仍不見現蹤靈堂，傳出因為日夜長跪誦經14小時、暴瘦3公斤等傳聞，身為謝金燕兒子乾媽的王彩樺，面對媒體追問僅冷回「沒有聯繫且沒有對方電話」，出乎意料的回答讓外界霧裡看花，對於傳出謝金燕將缺席豬哥亮告別式，經紀人暫未對此消息做出回應。

(中時電子報)