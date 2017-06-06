阿扁像綠營盲腸!陸媒：小英神隱 他藉機發炎壯大

蔡英文對於陳水扁的相關問題，始終未有明確表態。（中時資料照／王遠茂攝）

高雄醫學大學聲樂社今（6）日晚間舉行的音樂會，將演唱前總統陳水扁在獄中作詞的4首歌曲，阿扁因而受邀參加，台中監獄也已准許，他在保外就醫期間還能全台走透透，引起不小爭議。陸媒認為，陳水扁像是民進黨已發炎的盲腸，總統蔡英文面對他的問題無論怎麼處理都不對，只能繼續神隱，而阿扁也樂得趁此機會更加發炎壯大。

從日前高調出席募款餐會，到今晚將參加音樂會，陳水扁肆無忌憚地挑戰台灣法律底線，蔡英文則始終無動於衷，《今日海峽》微信公眾號撰文指出，小英剛上任總統時有高民意支持，不想切掉阿扁這盲腸，但一年多來其民調支持度直直落，也讓她先是變成不敢切，接著又成了不能切，因為這條盲腸已與民進黨長在一起。

而由於民調下滑，蔡英文彷彿做什麼、說什麼都錯，文中提到，所以面對陳水扁的問題，她也只好用神隱面對，但這一切正是陳水扁求之不得的情形，因為他正好可借機發炎壯大，變得更要命，「當一個越來越沒主見的蔡英文，遇到了一個越來越沒底線的陳水扁時，這齣『盲腸發炎切不切』的歹戲，便遠沒到痛定落幕的時刻。」

(中時電子報)