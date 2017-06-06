荷月讀好書！在台東、後壁、琉球鄉與文學相約

好冊TOUR台灣6月場，巴代、陳玉峯、蔡幸珍將分享《暗礁》、《自然音聲》、《100隻豬與100隻大野狼》等好書。（台灣文學館提供）

將文學好書介紹給民眾的「好冊TOUR台灣――國立台灣文學館好書推廣專案」活動自4月開始，已連結多位好書作家與讀者面對面對談、分享著作，6月壓軸3場講座，將由卑南族部落裔的原住民文學作家巴代先登場，與您相約台東！6月9日（五）上午10:00至12:00，巴代將與台東女中師生分享文學好書《暗礁》。此外，6月15日（四）13:00陳玉峯將與台南國立後壁高中師生分享《土地倫理》、《自然音聲》；6月16日（五）10:00蔡幸珍將與屏東縣琉球鄉天南國小師生分享《100隻豬與100隻大野狼》說故事。

作品擁有豐富文化意義與細膩戰爭情緒的巴代，曾獲山海文學獎、金鼎獎最佳著作人獎、台灣文學獎長篇小說金典獎、吳三連獎、全球星雲文學歷史小說獎。《暗礁》曾獲2016年吳濁流文學獎小說類佳作，它重建了十九世紀的八瑤灣事件。

講述1871年，宮古島人野原茶武的船，經歷海難，漂流至一無所悉的區域，整艘船的飲水和糧食所剩無幾，而登陸後僅剩的隨身財物也被漢人搜刮一空。另一方面，屢次看著漢人奪取遇難旅者僅存財物的原住民阿帝朋，則陷入文化保存和漢化的交戰。雙線交錯，描述琉球人與原住民面對文化與生存的衝擊，有如身處危機四伏的暗礁，處處驚險。

陳玉峯教授長期關注台灣自然保育，專業研究台灣山林植物生態與分類，曾任台灣生態學會理事長，現為「山林書院」、「台灣生態研究中心」負責人。2003年榮獲第二屆總統文化獎──鳳蝶獎。

《土地倫理》道出作者歷經多年研究調查，歸結出的台灣土地倫理，由類型逐漸探索，悟出土地平凡樸實的內在震撼、《自然音聲》講訴作者在教育工作之餘，對於自然音聲、生活、課堂、社會等面向的一些感懷，期望以微小的力量能形成漣漪效應，為台灣帶來巨大的改變能量。

經常到各地分享書的美好、傳授說故事的技巧、推廣兒童哲學以及親子共讀的蔡幸珍，曾獲105年度台北市兒童閱讀優良媒材推薦。《100隻豬與100隻大野狼》講述各司其職，在河邊過著幸福快樂日子的100隻豬，有一天，遇上了100隻飢餓的大野狼，最後究竟是100隻狼吃了100隻豬，還是100隻豬合力趕跑了100隻狼？出人意料的結局，讓人思考敵對的磨合與友愛的選擇。

國立台灣文學館與三民書局合辦的好冊TOUR台灣活動，為期至6月，活動可上台文館官網之教育活動查詢。

(中時電子報)