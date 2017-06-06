勞工集體合法休假雇主可喊停 網怒批：防罷工
總統蔡英文上台力推一例一休，根據勞動部統計，上路後最常遇到勞工申訴休息日沒給加班費，民怨四起，另外，政策也遭大眾質疑「勞動部」根本就是「資動部」。在修正勞基法中，勞工就算是在合法休假的情況下，若巧遇大家「集中」某幾天休假，在影響企業運作疑慮下，雇主可用勞基法第40條，片面要求勞工停休，讓運作正常。網友質疑「特休還可以規定不能休的」、「根本防罷工條款，真的很噁心」
蔡英文曾說過「勞工是心中最軟的一塊」，卻也說過「勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議，政府公親變事主，就變成這樣，你們要自立自強啊」。
而修訂的《勞動基準法》中，特休排休權由過去的勞資協商，改由勞工排定。但若勞工都指定在同一天休特休假、影響營運時，雇主可動用《勞基法》第40條的突發規定，不需經過勞工同意可以片面停假。
勞動部表示，還是會建議勞資雙方努力去協調，不要讓特休假都安排在同一天。提醒，如果動用這項規定時，勞工停止假期的工資應加倍發給，另外給予一天補休，同時也要在24小時內向主管機關核備。
網友認為「資動部又再為企業解套了！噁心」、「休假都要擋，那大家過年的時候回去上班好了」、「請特休出國玩被取消可以叫公司賠償損失嗎」、「突發事件的認定是以公司的主觀認定？」、「結果連假乾脆以放空城為由不讓員工休假」、「那乾脆都別休了，把遺囑準備好，做到過勞死」、「你假排好要出國，機票飯店都付錢了資方不給休，找誰賠？」、「現在政府是軟弱到不會制衡財團了嗎？一直出現有點讓人覺得無語的政策跟概念」
(中時電子報)
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