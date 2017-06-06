6月6日中視新聞搶先看 物價平穩 鮮奶漲幅創五年新高
今天6月6日的中視午間新聞搶先看：
物價平穩 鮮奶漲幅創五年新高
主計總處今公佈5月份物價指數（CPI），總指數105.3，比前月漲0.1％，比去年同期則漲0.59％，重要民生物資漲幅2.08％是27個月來新高，鮮奶漲幅更是63個月來新高。
而外食費漲2.08％，則是近25個月來新高，是否全為一例一休因素造成難以斷定。
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蘋果開發者大會 公布七大亮相
蘋果今天舉行的全球開發者大會WWDC17公佈7大亮點，除了iOS 11、macOS High Sierra、watchOS 4、tvOS等4大軟體更新，還推出iMac Pro、10.5吋iPad Pro、智慧音響HomePod等3大硬體新品。
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熱！高壓增強 今飆34℃午後雨
太平洋高壓增強，今天西半部各地多雲到晴，若無風，感覺較悶熱,北部高溫可達33℃，中部也是33℃，南部上看34℃，花東一帶雲層較厚，有短暫雨。東部30至32℃。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！
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(中時電子報)
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