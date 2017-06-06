雙北互動差？朱立倫：溝通交流一如往常
雙北近來互動微妙，前瞻基礎建設北市也不幫腔，綠營新北市議員何淑峰認為朱立倫可因選戰與北市交鋒、較勁，但不能因此輸掉全體市民權益。朱立倫表示，雙北互動良好，各個層級平台交流一如往常。
朱立倫舉例，如新北市協辦7月份登場的世大運雙方合作順暢，目前包括場館整修和興建都已完成，安全維護也已進行多次演練，無論是選手安全維護、食品衛生、場館環境等，市府團隊務必會做好各方面的準備，全力以赴。
另世大運選手村合宜住宅後續利用方式，朱立倫強調，世大運選手村絕對不能作為一般私人住宅，無論是由營建署或新北市政府管理，最重要的是這些建築都將做為社會住宅，也歡迎各縣市的民眾搬進來，成為新北市生活圈的一份子。
(中時)
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