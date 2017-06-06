公車機車清晨對撞 男騎士傷重不治

監視器畫面拍下機車公車碰撞瞬間。（陳心瑜翻攝）

54歲黃姓男子6日早上5時58分許騎乘機車沿新莊區中平路往中原路行駛時，與右方駛來的42歲林姓駕駛257路公車對撞，機車遭撞得面目全非。（陳心瑜翻攝）

54歲黃姓男子6日早上5時58分許騎乘機車沿新莊區中平路往中原路行駛時，與右方駛來的42歲林姓駕駛257路公車對撞，圖為警方到場蒐證。（陳心瑜翻攝）

新北市54歲黃姓男子6日早上5時58分許騎乘機車沿新莊區中平路往中原路行駛時，與右方駛來的42歲林姓男子駕駛的257路公車對撞，黃男連人帶車卡進公車底盤，送醫急救後仍宣告不治。林男經酒側後無酒精反應，至於黃男仍待醫院抽血檢驗，責任由警方調查釐清。

警方調查，公車當時沿著榮華路往忠信街方向行駛，於榮華路、中平路口撞上黃男，由於黃男行車方向號誌為閃黃燈、公車行車方向號誌閃紅燈，疑為大客車未禮讓幹線機車，但確切原因仍待進一步調查釐清。

(中時)