喝酒臉紅肝就不好？！ 醫：與基因有關
許多人都以酒後臉紅不紅來判斷肝的健康程度，有人千杯臉不紅，也有人一碰酒就臉紅，醫師指出，臉紅與肝沒有關係，而是與身體酵素有關。
引述《自由時報》報導，台中榮總肝膽腸胃科楊勝舜主任說明，酒精化學名稱是乙醇，進入人體後會轉換成乙醛，而人體有解酒酵素-乙醛去氫酶，可以將其分解代謝掉，而喝酒臉紅的原因就是基因缺陷，使乙醛去氫酶變異，就較沒辦法代謝掉酒精，分解速度緩慢，而乙醛累積在體內，因此血管擴張、臉部紅通。
而乙醛是身體的致癌物，身體累基乙醛的時間越長，傷害就越大，就有研究指出，喝酒臉紅的人，會增加罹患食道癌及口腔癌的風險，而台灣民眾有47%屬於乙醛去氫酶變異型。
然而喝酒臉不好也不表示可以毫無節制的飲酒，飲酒過量有害身體健康，容易造成肝及腦部病變，累積過多酒精會使肝臟發炎、肝硬化，導致脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化甚至是肝癌。
肝臟是無聲器官，許多民眾等到肝腫大、黃疸或是腹水時才就醫診治，都屬於晚期症狀；飲酒過量會缺乏維生素B1，能導致腦部神經病變而有意識不清、四肢無力等現象，因此飲酒民眾要多補充維生素B1。
中時電子報提醒您，飲酒過量，有害身體健康。
(中時電子報)
關鍵字：肝
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