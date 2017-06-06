6／6工程師節 新北感謝技師團長林熺麟護水土

在台灣工程界今年已滿第36年的土木專家林熺麟技師。（新北市農業局提供）

又來到一年一度工程師節，山坡地水土保持工程一直是台灣整體環境整治工程中的重大議題，更是政府維繫人民生命財產的重要建設之一。在台灣工程界今年已滿第36年的土木專家林熺麟技師，對人態度親和、做事認真努力、凡事盡力做到底！維持一貫對土木工程的熱情與態度。

林熺麟技師於今年5月起擔任新北市水土保持服務團長，也是現任台北市土木技師公會水保委員會主委、台灣省土木技師公會服務委員會主委，擁有台灣工業技術學院（今台科大）營建系大地工程博士，歷經東南技術學院土木系兼任助理教授、台灣省土木技師公會山開委員、中華技術學院土木系兼任助理教授等職務。

林熺麟技師是國內知名的大地土木工程專家，專長山坡地開發規劃、地質鑽探分析、大地分析、土木工程設計、敏感區安全評估、人工邊坡調查與建檔、水土保持計畫、市地重劃。多年來協助政府單位做山坡地人工邊坡巡檢調查建檔及監測研究工作，並製作山坡地住宅居住安全手冊，對坡地防災預警安全有極大的幫助。

且林熺麟也是新北市農業局委外審查之委員，對於水保計畫技術審查項目，包括計畫內容相關滯洪沉砂池、排水及擋土設施等設計內容，需經專業水理分析檢討及擋土安定分析計算，除審慎嚴謹把關之外，賦予相當豐富之審查經驗。

今年農業局還推出「新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫」措施，藉由團長林熺麟技師及團員輔導農民，完成後續水土保持處理與維護，期望簡政便民積極服務及專業技師現場輔導，讓農民能深入了解農地水土保持處理與維護之重要，協助農民進行農業耕作。

農業局表示，坡地水土保持一直是我們非常重視課題，在今年度工程師節，也感謝業界所有工程界領域辛苦打拼的技師、工程師，在工程設計上提供專業服務予指導;未來希望借重技師、工程師專才，而與新北市政府共同維護山坡地的水土保持。

(中時電子報)