日欲加入帶路 日交協：仍有其他條件存在

台灣日本關係協會代理祕書長張淑玲（左1）上午在例行記者會上表示，我方會持續觀察所謂「相關條件成熟」，但恐怕還是有一些「其他條件」存在。（陳建瑜攝）

日本首相安倍晉三5日在東京舉行的國際會議上表示，對於中國推進的「一帶一路」經濟帶構想，如果條件成熟日本將進行合作；對此，台灣日本關係協會代理祕書長張淑玲上午表示，我方會持續觀察所謂「相關條件成熟」，但恐怕還是有一些「其他條件」存在。

張淑玲說，安倍的立場與迄今日本政府的說法都曾被提及。事實上，對於加入「一帶一路」，日本產業界部份人士也同樣有此期望，我方要持續觀察所謂「相關條件成熟」，恐怕還是有一些「其他條件」存在。

對於日中關係持續升溫，可能帶來台日關係更多挑戰。張淑玲表示，不管日本希望跟北京（中國）的關係是回復或提升，這是日本國內蠻多人認為有此必要的，但是我方希望在考量日本跟兩岸關係下，他們是基於日本政府的國力，來推展與各國之間的關係。

張淑玲強調，上述這樣的關係不是一個「零和關係」，日本不管在跟其他國家的關係發展如何，都能同時推展跟台灣之間實質交流關係。

張淑玲指出，台日近期在實質關係上的向上提升是各位有目共睹的，包括今年以來雙方交流窗口的名稱變更，日本現任總務副大臣首次公事訪台等。

張淑玲說，我方相信，北京方面對上述進展是採取「戒懼」的立場，因此他們的（大陸）國務委員楊潔篪赴日訪問時，也就此立場表達關心。而今年是日本跟中國大陸關係正常化45周年，當然會有一連串的活動，包括日前楊潔篪訪日，或今後G20（二十國峰會）時，安倍可能跟中方代表在場外有互動機會。

張淑玲強調，就日本對兩岸關係的處理，都是依據他們一貫的原則，他們的立場或回應，我方都表示理解。

(旺報)