日欲加入帶路 日交協：仍有其他條件存在
日本首相安倍晉三5日在東京舉行的國際會議上表示，對於中國推進的「一帶一路」經濟帶構想，如果條件成熟日本將進行合作；對此，台灣日本關係協會代理祕書長張淑玲上午表示，我方會持續觀察所謂「相關條件成熟」，但恐怕還是有一些「其他條件」存在。
張淑玲說，安倍的立場與迄今日本政府的說法都曾被提及。事實上，對於加入「一帶一路」，日本產業界部份人士也同樣有此期望，我方要持續觀察所謂「相關條件成熟」，恐怕還是有一些「其他條件」存在。
對於日中關係持續升溫，可能帶來台日關係更多挑戰。張淑玲表示，不管日本希望跟北京（中國）的關係是回復或提升，這是日本國內蠻多人認為有此必要的，但是我方希望在考量日本跟兩岸關係下，他們是基於日本政府的國力，來推展與各國之間的關係。
張淑玲強調，上述這樣的關係不是一個「零和關係」，日本不管在跟其他國家的關係發展如何，都能同時推展跟台灣之間實質交流關係。
張淑玲指出，台日近期在實質關係上的向上提升是各位有目共睹的，包括今年以來雙方交流窗口的名稱變更，日本現任總務副大臣首次公事訪台等。
張淑玲說，我方相信，北京方面對上述進展是採取「戒懼」的立場，因此他們的（大陸）國務委員楊潔篪赴日訪問時，也就此立場表達關心。而今年是日本跟中國大陸關係正常化45周年，當然會有一連串的活動，包括日前楊潔篪訪日，或今後G20（二十國峰會）時，安倍可能跟中方代表在場外有互動機會。
張淑玲強調，就日本對兩岸關係的處理，都是依據他們一貫的原則，他們的立場或回應，我方都表示理解。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。