三峽運將割頸案 凶手法庭鞠躬道歉獲判免死定讞
新北市男子葉峻廷前年因缺錢買毒，攔搭阮姓運將的計程車到新北市三峽山區，持水果刀狠刺對方奪命，並搶走車內現金1萬7000元；最高法院考量葉男當庭向死者家屬鞠躬道歉，並非毫無悔意，今依強盜殺人罪將他判處無期徒刑確定。
判決指出，22歲的葉男在前年6月27日下午2點多，預先買好一把水果刀，在新莊地區攔搭阮的計程車，前往三峽區添福里山區訪友卻撲空，他付完車資下車抽菸時，看見阮男在車上數錢，且該地點偏僻、四下無人，他於是心起歹念。
葉男鑽進計程車後座，拿出刀抵住阮的脖子，嚇令對方把錢交出來，阮男側身想逃出車外，他順勢一刀刺進阮的右頸，再狂刺頭、胸及肩部等處多刀，阮男傷重無法動彈，遭他推出車外倒在路邊，直到隔天上午才被人發現，阮男已死亡。
葉男把搶來的計程車開到路邊棄置，拿走車內1萬7000元現金後逃到汽車旅館躲藏，並聯繫陳姓毒販用贓款買毒品解癮，案發4天後，警方據報尋線逮捕葉男。
歷審都認為葉男惡性重大，非予嚴懲不足以非難其行為，但考量他在法庭上向死者家屬鞠躬道歉，雖不被接受也還沒達成和解，但他並非毫無悔悟之心，沒有剝奪其生命的必要，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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