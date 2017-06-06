Visa：逾6成國人利用一半以上年假海外旅遊
隨著廉價航空興起與豐富的旅遊優惠，海外旅遊逐漸成為台灣人安排年假的首選，最新公佈的「2017 Visa旅遊意向調查」，高達7成5台灣民眾年假少於15天，而整體來說有64.5％的民眾會利用一半以上的年假安排海外旅遊。
同時，台灣人海外旅遊的平均次數呈現微幅增長，2015年平均1.6次、至2016年增為1.7次。交通部觀光局發布的統計資料也反映民眾越來越熱愛出國旅遊的趨勢，2016年台灣人出境人次達1,458萬，較2011年的958萬人次增加52％。再看今年數據，2017年第一季出境人次逾364萬，與去年同期相比增加6.58％。
在假期天數方面，75.2％受訪者年假少於15天，其中有28.5％受訪者年假為7天以下，24.0％為8～10天，22.7％為11～15天。
旅遊花費方面，台灣旅客最近一次海外旅遊的平均花費金額為32,535元，較上年度的31,968元，略增1.77％。其中，40至49歲的受訪者仍是消費力最強的族群，平均每次國外旅行花費金額為34,747元。此外，調查顯示，高科技依賴型旅客與參加旅行團的旅客，消費金額比其他類型的旅客更高。
(工商)
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