看膩中山中正 高志鵬8月推新鈔設計大賞

蔡正元於臉書貼出兩張網友設計的新百元紙鈔，並表示這就是「綠委高志鵬想要改版的新台幣」。(圖/取自蔡正元臉書)

羅智強貼出一張網友設計的「新」千元鈔，並表示這張新鈔保證民進黨「永看不膩」。(圖/取自羅智強臉書)

民進黨立委高志鵬一再表示「看膩」了現在紙鈔、硬幣上的孫中山、蔣中正圖像，他今天（6日）表示，將在8月募款舉辦「新鈔設計大賞」，歡迎年輕人發揮創意，「擇優」在網路舉辦票選。

高志鵬上午接受中央社採訪說，很多年輕人認為「國父跟我有什麼關係？」又如二二八事件家屬看到前總統蔣介石肖像會感到嫌惡、不滿。台灣應全新思考，不要侷限政治人物圖騰或肖像，如瑞典鈔票就做得不錯。

高志鵬說，他將募款舉行新鈔設計大賞，如果民間團體或企業有興趣，歡迎加入。他表示年輕人很多創意、概念，鼓勵年輕人多發想，再邀專家學者評選，篩選出前5名網路公開投票，鼓勵全民一起參與新鈔設計討論。

高志鵬在今年農曆過年期間，就透過臉書提出改造國幣的想法，當時引來各界不小噓聲。許多網友留言，「能否先把台灣經濟跟人民收入增加啊....如果改版花的費用從你們立委薪水扣...那我可以接受！」；「改版?! 想想現在社會真的需要的是『經濟貨幣』，而不是需要『一起來改版』經濟貨幣」；「快把阿扁換上去，看民調升幾趴。快點！然後快點獨立建國！手腳有點慢了！」。

前總統府副秘書長羅智強當時怒批「有這様的忘本之人高踞廟堂，國不分崩、家不離析也難！」並提議換鈔所需的15億新台幣，可不可以從提案立委的薪水扣。

之後羅智強還貼出一張網友設計的「新千元鈔」，上面是陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚一家4口，旁邊還有文字寫著「瑞士在這裡啦」，諷刺阿扁貪污、洗錢，將不法所得藏在瑞士銀行。

羅智強說，「幫國庫省點『設計費』，網友設計的這款，保證讓民進黨『永看不膩』！」。

蔡正元則是轉貼「新百元紙鈔」，兩百元鈔人物換成了蔡英文總統，百元鈔則換成了高雄市長陳菊。

(中時電子報)