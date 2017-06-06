NBA》昔日仇人今合拍廣告 布萊恩嘲諷羅斯
上季末退役的「小飛俠」布萊恩，最近與昔日仇人杰倫羅斯(Jalen Rose)合拍了一支廣告，布萊恩以2006年單場攻下81分為拍攝內容，而羅斯就是該役布萊恩的手下敗將，如今布萊恩又以此嘲諷對手，可說是得理不饒人啊！
這支廣告的內容是布萊恩與羅斯於一家餐廳不期而遇，兩人碰面後點頭寒暄，服務生詢問布萊恩想要喝什麼飲料，布萊恩點了伏特加，隨後服務生又問布萊恩要在酒中加多少顆橄欖，布萊恩不加思索的說81顆。
聽到這句話的羅斯頓時啞口無言，場面頓時尷尬了下來，過了許久之後布萊恩才改口向服務生說「我是開玩笑的啦！加2顆橄欖就可以了。」
但了解兩人恩怨的球迷應該都知道，布萊恩在2006年1月22日於主場狂得81分，成為NBA史上單場得分次高的球員，僅次於「大帥」張伯倫的單場100分紀錄。而成為布萊恩手下亡魂的就是羅斯領軍的暴龍隊。
此外，羅斯在2000年效力於溜馬的時候拿下例行賽MVP，總決賽碰到湖人，第二戰羅斯在防守布萊恩的時候多墊了一步，導致布萊恩腳踝扭傷，兩人的仇恨就此結下。
布萊恩這次雖然與羅斯合拍了廣告，但他依舊拿了「81」與「2」兩個數字嘲諷羅斯，真不知廣告商是希望兩人和解？或是想要加深兩人的仇恨呢？
(中時電子報)
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