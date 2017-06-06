中市公立幼兒園 2020年前將擴增150班

台中市議員尤碧鈴為梧棲公立幼兒園少發聲，不少家長抽籤排隊，希望市府解決這個問題。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，台中市幼兒園公私立比目前是2比8，市府將朝4比6的目標努力。（盧金足攝）

為減輕家長育兒經濟負擔，同時紓解家長等待抽籤入公立幼兒園的現象，台中市政府持續增設公立幼兒園，並善用校園餘裕空間設置非營利幼兒園，2017年至2020年度預計將增設公共化教保服務150班，可提供4500名招生人數。市長林佳龍表示，台中市幼兒園公私立比目前是2比8，市府將朝4比6的目標努力，並完善規畫分布區域。

市議會今天進行市政總質詢，市議員尤碧鈴表示，梧棲公立幼兒園很少，不少家長都要抽籤排隊，希望市府解決這個問題。

林佳龍表示，台中市公托中籤數不低，但區域分布不均，市府有對於托育的補助，若當地幼兒園不足，除應輔導私人幼兒園，另也同步興建公立幼兒園。另交通是重要的考慮因素，地方需求多大，供給就應該多少，應加速弭平，避免城鄉差距擴大。

「市府推出托育一條龍政策，新增2萬5000位孩子送托！」林佳龍說，還增加2000位以上幼教師保母工作機會，促進新的需求帶動供給；台中市幼兒園公私立比目前是2比8，市府將朝4比6的目標努力，並將完善規畫分布區域。

教育局長彭富源表示，2017至2020年度將增設公共化教保服務150班，預估可擴大提供4500名招生名額，希望逐年來提高公共化教保服務比例，協助需要幼兒獲得妥善的教育照顧及成長。

教育局為紓解家長等待抽籤進入公立幼兒園的現象，今年度先增加870個公共化教保服務量，5月20日抽籤完畢後，經統計中籤率高達66.58%。

教育局表示，將持續努力提升公共化教保服務量，對於就讀私立幼兒園的學生並持續提供托育一條龍補助，減輕家長育兒負擔，以回應整體市民托育需求。

(中時)